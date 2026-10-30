RECAP: चीनी सेना, राहुल गांधी, तुकाराम मुंडे को लेकर वायरल दावों का सच

बीते दिनों सोशल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने एक बयान दिया कि, "अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव जारी है."

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चीन की आर्मी से अरुणाचल प्रदेश के लोग लड़ रहे हैं वहां की फोर्स मोदी सरकार ने दिल्ली प्रोटेस्ट में बुला ली है."