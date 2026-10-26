केरल के कन्नूर में RSS की परेड दिखाती यह तस्वीर असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रही है जिसमें आरएसएस (RSS) की वर्दी पहने कुछ लोग, आरएसएस के पारम्परिक तरीके से कंधे पर लाठी रख परेड करते नजर आ रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि वामपंथ के गढ़ कन्नूर (केरल) में आरएसएस की #पथ_संचलन! (परेड) हो रही है.