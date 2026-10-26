तुकाराम मुंढे का यह वीडियो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने का नहीं है

हमने वायरल वीडियो और सिडेनहैम कॉलेज के 'मैनेजमेंट कॉन्क्लेव '26 के वीडियो को आपस में मिलाया और पाया इनमें कई समानताएं थीं.

तुकाराम मुंडे के कपड़े, बैकग्राउंड में नजर आ रहे छात्र और वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड आपस में मेल खा रहे थे, जिससे यह साफ हो गया था कि यह वीडियो सिडेनहैम कॉलेज के 'मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का है, जहां ज्ञानेश कुमार से जुड़ा कोई भी प्रदर्शन नहीं किया गया था.