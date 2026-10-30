भारत-चीन सीमा पर हुए सेना के टकराव का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

LiveMint की 14 दिसंबर 2022 को की गई इस रिपोर्ट में भी इस वीडियो को 2021 का बताया गया था. इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो के बारे में लिखा था, "माना जा रहा है कि यह वीडियो पिछले साल (2021) में शूट किया गया था, जिसमें भारतीय सैनिकों को PLA के सैनिकों को LAC की यथास्थिति बदलने से रोकते हुए देखा जा सकता है और चीनी सैनिकों की पिटाई करते हुए भी देखा जा सकता है जो स्पष्ट रूप से LAC पार करने की कोशिश कर रहे थे."