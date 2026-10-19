प्रदर्शनों के बीच अन्ना आंदोलन याद करते हुए निशिकांत दुबे ने गलत दावा कर दिया

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन जारी हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने एक दावा किया. अपने X (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने लिखा

''जब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने का अनशन कर रहे थे तथा कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल कभी तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी जी,विलासराव देशमुख जी बार बार बातचीत कर रहे थे. भाजपा ने कभी भी उस आंदोलन का साथ नहीं दिया,हम कभी भी जंतर मंतर नहीं गए,नतीजा मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी. राहुल गांधी जी फिर वही गलती कर रहे हैं,भगवान उनको सदबुद्धी दें''