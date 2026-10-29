सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई है

The New Indian Express की 26 अक्टूबर 2026 को पब्लिश की गई इस रिपोर्ट में लिखा था कि, "निचले स्तर पर अनुभवी और प्रतिभाशाली जजों को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर संतोष जताया कि 14 राज्यों ने जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर सहमति दे दी है."