अरुणाचल प्रदेश का यह वीडियो चीनी सेना का नहीं बल्कि भारतीय पुलिस का है

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो कुछ पुरानी फेसबुक पोस्ट पर मिला जहां इस वीडियो को 03 मई 2025 को अपलोड किया गया था.

इस पोस्ट में वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए लिखा था कि, "एंटी-डैम पार्टी' (बांध-विरोधी दल) द्वारा अनिश्चितकालीन धरने का आज का नजारा .आज, सियांग जिले और अपर सियांग जिले की 'एंटी-डैम पार्टी' ने सियांग जिले के बेगिंग गांव में एक अनिश्चितकालीन धरना (विरोध-प्रदर्शन) आयोजित किया.