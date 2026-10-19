दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस की वर्दी से भरी गाड़ी मिलने का दावा झूठा है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक गाड़ी में पुलिस या सुरक्षाकर्मियों की ठेर सारी वर्दियों को देखा जा सकता है.
दावा: इस पोस्ट को हालिया जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों से जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली के जंतर-मंतर के नजदीक रिकॉर्ड किया गया है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो दिल्ली का नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल का है.
वायरल वीडियो में पश्चिम बंगाल पुलिस के नव-नियुक्त कांस्टेबलों की वर्दी दिखाई गई है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो Rakesh Sarkar नाम के फेसबुक यूजर के अकाउंट पर मिला जिसे को अपलोड किया गया था.
इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "पश्चिम बंगाल पुलिस के नवनियुक्त कांस्टेबलों की वर्दी #WBP #wbppolice पश्चिम बंगाल पुलिस."
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें इस यूजर का इस वीडियो के बारे में यह कमेंट मिला जिसमें लिखा था कि, "कृपया सभी लोग ध्यान दें. मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, वह वायरल हो गया है. लेकिन, यह RSS की यूनिफॉर्म नहीं है; यह पश्चिम बंगाल पुलिस की नई भर्ती यूनिफॉर्म है. लोग इसी गलतफहमी के आधार पर कमेंट कर रहे हैं."
इसके सिवा हमारी सर्च में हमें राकेश सरकार के फेसबुक अकाउंट पर इस वायरल वीडियो के बारे में सफाई देते हुए यह वीडियो मिला जिसमें उन्होंने बताया कि, "मैं वेस्ट बंगाल पुलिस में हाल में चुना गया हूं, तो हम लोगों को यूनिफॉर्म देने के लिए गाड़ी आया था, तो गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैंने बस यूनिफॉर्म दिखाया था, वो वीडियो दिल्ली के जंतर-मंतर में होने वाले प्रोटेस्ट का बताकर वायरल किया गया."
राकेश सरकार आगे बताते हैं कि, "वो वीडियो दिल्ली का है बल्कि वेस्ट बंगाल का है और मैं अभी उसी जगह पर आया हूं."
निष्कर्ष: पश्चिम बंगाल के वीडियो को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस की वर्दी से भरी गाड़ी का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
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