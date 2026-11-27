उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह तैयारियां सिर्फ ग्राउंड तक सिमित नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसका असर दिखने लगा है. कहीं अखिलेश यादव की रैली को लेकर भ्रामक दावे शेयर किए जा रहे हैं, तो कहीं सोनिया गांधी की एडिटेड तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है. आरएसएस से लेकर सोनिया गांधी की किताब "Belonging A Journey of Love" तक को लेकर भ्रामक दावे सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं.

वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको बीते दिनों वायरल हुए कुछ ऐसे ही भ्रामक दावों की पड़ताल के बारे में बताएंगे.