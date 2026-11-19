हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमें समाजवादी पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मुलायम सिंह यादव के पूरे भाषण का वीडियो मिला. 22 नवंबर 2017 के इस भाषण का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीम) चैनल से किया गया था. वीडियो में 1 घंटे 8 मिनट पर वो हिस्सा आता है, जिसका अधूरा हिस्सा बिना संदर्भ के शेयर किया जा रहा है. यहां मुलायम सिंह यादव कहते हैं.