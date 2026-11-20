'The Daily Express' ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया है कि बर्मिंघम काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित होने के बाद 'फ्री फिलिस्तीन' (फिलिस्तीन को आज़ाद करो) के नारे लगाए थे. इस प्रस्ताव में इजरायल के साथ काउंसिल के वित्तीय संबंधों की समीक्षा करने की मांग की गई थी.