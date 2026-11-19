सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक आदमी सड़क किनारे किताबों के स्टॉल पर किताब बेचने वाले से बातचीत करता दिख रहा है. इस स्टॉल पर सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love की कई कापियां रखी दिख रही हैं.
दावा: इस वीडियो में वह आदमी किताब बेचने वाले से पूछता है कि उसके पास इस किताब की इतनी सारी कापियां कैसे आईं. इस पर यह शख्स उसे बताता है कि कोई व्यक्ति आया था और उसने ये किताबें उसे किलो के भाव बेच दीं, क्योंकि इन्हें कोई खरीद नहीं रहा था.
इस वीडियो को शेयर करने वालों का दावा है कि ये किताबें मुंबई के फोर्ट इलाके में पुरानी किताबें बेचने वाले एक विक्रेता को दी गई हैं.
क्या यह सच है? यह वीडियो AI से बनाया गया है और इसमें वास्तविक दृश्य नहीं दिखाए गए हैं.
हमने सच का पता कैसे लगाया ?: हमने वायरल वीडियो में कुछ कमियां देखीं.
पहली बात, मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर शूट किए जाने का दावा करने वाले इस वीडियो में, बैकग्राउंड का शोर बिल्कुल गायब था, जो काफी अजीब है.
दूसरी बात, जब वह आदमी किताब उठाकर कैमरे के सामने दिखाता है, तो गांधीजी की किताब के कवर के निचले हिस्से पर लिखा टेक्स्ट अस्पष्ट या उलझा हुआ दिखाई देता है.
तीसरी बात, आस-पास रखी बाकी किताबों में से किसी पर भी साफ और पढ़ने लायक टेक्स्ट नहीं दिखता है.
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अंत में वीडियो के आखिर में वह आदमी और किताब विक्रेता दोनों एक ही आवाज में बोलते हैं.
इस तरह की कमियां AI से बने वीडियो में आम बात हैं.
क्योंकि वीडियो में हिंदी में 'अजीत नीति' लिखा हुआ था, इसलिए हमने इसे कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करके वीडियो के सोर्स का पता लगाया, जिससे हमें इसी नाम का एक फेसबुक पेज मिला.
उस पेज ने इस वीडियो को 'AI कंटेंट' लेबल के साथ शेयर किया था.
लेबल पर स्पष्ट रूप से बताया गया था कि शेयर किए गए मीडिया में AI का इस्तेमाल होने के कारण यह लेबल लगाया गया है.
डिटेक्टर क्या कहते हैं?: हमने वीडियो के ऑडियो हिस्से को 'हिया' (Hiya) के AI डीपफेक वॉयस डिटेक्टर से जांचा. इसने इसे 100 में से 2 का ऑथेंटिसिटी स्कोर दिया और बताया कि यह आवाज संभवतः डीपफेक हो सकती है.
हमने इस क्लिप को 'हाइव मॉडरेशन' (Hive Moderation) पर भी चेक किया, जिसने बताया कि इसमें संभवतः AI-जनरेटेड या डीपफेक कंटेंट हो सकता है.
निष्कर्ष: एक AI-जनरेटेड वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इसमें सोनिया गांधी की आत्मकथा मुंबई की किसी सड़क किनारे लगी पुरानी किताबों की दुकान पर बिकती हुई दिख रही है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर आईडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)