सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक आदमी सड़क किनारे किताबों के स्टॉल पर किताब बेचने वाले से बातचीत करता दिख रहा है. इस स्टॉल पर सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love की कई कापियां रखी दिख रही हैं.

दावा: इस वीडियो में वह आदमी किताब बेचने वाले से पूछता है कि उसके पास इस किताब की इतनी सारी कापियां कैसे आईं. इस पर यह शख्स उसे बताता है कि कोई व्यक्ति आया था और उसने ये किताबें उसे किलो के भाव बेच दीं, क्योंकि इन्हें कोई खरीद नहीं रहा था.