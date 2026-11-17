सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायल के तेल अवीव बीच पर कुछ इजरायली लोग हिब्रू भाषा में हिंदू भजन 'हनुमान चालीसा' गा रहे हैं.

वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स के मुताबिक यह "भारतीय पायलट कैप्टन सुमित के सम्मान में किया गया है, जिन्होंने 'फ्लाईदुबई' की एक उड़ान में एक शक्तिशाली मंत्र का पाठ करके कई यहूदियों की जान बचाई थी."