सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों का एक ग्रुप हंगामा करता, कुर्सियां ​​फेंकता और तोड़फोड़ करता दिखाई दे रहा है. कुछ यूजर्स का दावा है कि इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य पश्चिम बंगाल के एक रेस्तरां में खाने के बिल को लेकर हुए विवाद के बाद तोड़फोड़ कर रहे हैं.