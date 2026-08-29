RECAP: PM मोदी, राहुल गांधी, BJP-TMC को लेकर वायरल भ्रामक दावों का सच

सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा का एक वीडियो वायरल है, जिसमें पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले जाते हुए दिख रहे हैं. यूजर्स इस वीडियो को पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत की ओर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट से जोड़कर शेयर कर रहे हैं. यह वारंट कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़े एक हेट स्पीच मामले में जारी किया गया था.