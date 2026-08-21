उल्टा तिरंगा पकड़े हुए BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की यह फोटो एडिटेड है

इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें Deccan Herald की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि, "बीजेपी की दिल्ली इकाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक "फर्जी" तस्वीर की विस्तृत जांच की मांग की है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं."