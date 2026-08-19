अफगानिस्तान में भारत का राष्ट्रगान गाए जाने का नहीं है यह वीडियो

हमने सच का पता कैसे लगाया ?: 'द क्विंट' ने इसी साल मार्च में ही इस वीडियो की पड़ताल की थी. तब इसे इस दावे के साथ शेयर किया गया था कि इसमें अफगानिस्तान के लोग भारत का राष्ट्रगान बजा रहे हैं और ऐसा करके वे भारत के प्रति अपना समर्थन दिखा रहे हैं (यह वीडियो उस समय के वेस्ट एशिया संघर्ष के दौरान शेयर किया गया था.)

हमने गूगल लेंस का इस्तेमाल करके इस वीडियो पर 'रिवर्स इमेज सर्च' का इस्तेमाल किया जिसमें हमें यह फेसबुक पोस्ट मिला जिसमें यही वीडियो शेयर किया गया था और कैप्शन में इसकी जगह उत्तर प्रदेश बताई गई थी.

पोस्ट का कैप्शन है, "यह वीडियो भारत के यूपी के सहारनपुर में देवबंद कैंपस का है."