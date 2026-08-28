PM मोदी की आलोचना करने वाला रेखा गुप्ता का यह बयान फर्जी है

अगर रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए ऐसा कोई बयान दिया होता, तो यह एक बड़ी राजनीतिक घटना होती और मीडिया में इसकी चर्चा जरूर होती.

इसके उलट हमें कई ऐसी हालिया न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं जिनमें रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की तारीफ की थी. हमें 'आज तक' की न्यूज रिपोर्ट मिली, जिसमें रेखा गुप्ता ने कहा: "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूं कि केंद्र और दिल्ली में एक ही विजन वाली सरकारें होने का लाभ अब दिल्ली के विकास में दिखाई दे रहा है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, दिल्ली के विकास के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक अलग 'राजधानी विकास विभाग' (Department of Capital Development) बनाया गया है."