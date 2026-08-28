बोरिस जॉनसन ने की पीएम मोदी की आलोचना ? गलत दावे से वायरल है वीडियो

इसके बाद बोरिस जॉनसन ने इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया और रूस-यूक्रेन युद्ध के संभावित अंत को लेकर कुछ बातें कहीं,

क्या उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना की?: नहीं. पूरी बातचीत के दौरान जॉनसन ने कहीं भी पीएम मोदी के बारे में आलोचनात्मक या नकारात्मक टिप्पणी नहीं की.

उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र केवल दो बार किया. पहली बार उन्होंने एक दिन पहले दिए गए पीएम मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए उसे “शानदार” बताया और दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में पीएम मोदी का उल्लेख किया.