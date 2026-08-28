'महिला विरोधी' आरोप के साथ वायरल हो रहा राहुल गांधी का ये वीडियो एडिटेड है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं और यौन हिंसा के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

वीडियो में क्या है? वायरल हो रहे वीडियो में राहुल गांधी कथित तौर पर कहते दिख रहे हैं, “80% रेप महिलाओं की वजह से होते हैं. रेप इंडिया में होता है, और भारत में रेप नहीं होता है. लड़की की एक ही जगह होती है, उसे पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए. उसे कंट्रोल में रखना चाहिए. उसे काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को पूरी आजादी होनी चाहिए.”