फेक न्यूज से मुकदमों तक,बीजेपी IT सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय का कार्यकाल

हालांकि, मालवीय ने जो रिपोर्ट शेयर की थी, वह पुरानी थी और वांगचुक की हिरासत के बाद तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी.

जनवरी 2022 में द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालवीय और भाजपा आईटी सेल सोशल मीडिया नैरेटिव को प्रभावित करने, ट्रेंड्स को ऑटोमेट करने और अकाउंट्स को हाईजैक करने के लिए “Tek Fog” नाम के एक ऐप का इस्तेमाल करते थे.

रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह ऐप मालवीय को अपनी पसंद की किसी भी ट्विटर पोस्ट को हटाने की सुविधा देता था. हालांकि, सबूतों और रिपोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर गहन जांच के बाद द वायर ने उसी साल इस सीरीज को वापस ले लिया और संपादकीय चूक की बात स्वीकार की. मालवीय ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और प्रकाशन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई.