CJP, असम बाढ़, BJP को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

हाल ही के हफ्तों में असम ने कई सालों में बाढ़ के सबसे बुरे संकटों में से एक का सामना किया है. रिपोर्टों के अनुसार इसमें लगभग 80 लोगों की मौत हुई है और 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं; हजारों गांव पानी में डूब गए हैं और परिवारों को सड़कों और तटबंधों के किनारे बने अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर होना पड़ा है. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन खत्म हो चुका है और इसके साथ ही धम्रेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है.

इस बीच सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की खबरें और वायरल दावे शेयर किए गए हैं. वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको बताएंगे बीते दिनों वायरल हुए ऐसे ही भ्रामक दावों का सच.