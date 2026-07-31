CJP प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करती पुलिस का नहीं ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें पुलिस कर्मियों और युवाओं के बीच झड़प होती दिख रही है. वीडियो पुलिस थाने का लग रहा है, इसमें देखा जा सकता है एक शख्स थाने के अंदर ही युवतियों को धमकाता दिख रहा है.
दावा : वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो CJP प्रदर्शनकारियों का है, जिन्हें पुलिस प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी गिरफ्तार कर रही है.
क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो जून 2026 में शुरू हुए CJP के प्रदर्शन से पहले से ही इंटरनेट पर है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें 15 फरवरी 2026 के एक X पोस्ट में यही वीडियो मिला.
हमें ANI की एक रिपोर्ट भी मिली, जिसमें बताया गया है कि AAP नेताओं ने ये वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि पुलिस थाने के अंदर AISA की छात्र नेताओं के साथ बदतमीजी हुई.
हमें वीडियो में दिख रही AISA की छात्र नेता अंजलि का इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिला. 15 फरवरी के इस पोस्ट में अंजली विस्तार से इस घटना का बारे में बता रही हैं. उनका कहना है कि रुचि तिवारी नाम की महिला ने पहले यूनिवर्सिटी में अंजलि से मारपीट की. इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो मौरिस नगर थाने पहुंचीं तो वहां भी उनके साथ भीड़ द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया.
निष्कर्ष : साफ है कि फरवरी 2026 के वीडियो को CJP प्रदर्शन से जोड़कर गलत दावे से शेयर किया जा रहा है.
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