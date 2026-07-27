जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज में एक छात्रा की मौत होने का दावा झूठा है

हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वायरल घटना या दिल्ली में किसी अन्य प्रदर्शनकारी की मौत हो जाने की पुष्टि की गई हो.

हमारी सर्च में हमें सरकारी न्यूज वेबसाइट आकाशवाणी की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि, "दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई. पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ किया कि यह जानकारी झूठी और गुमराह करने वाली है."