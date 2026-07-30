CJP प्रदर्शन फिर से शुरू होने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो का सच

क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो CJP 21 जुलाई का है, जब 20 जुलाई के संसद मार्च पर प्रदशनकारियों पर हिंसा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना जंतर-मंतर पहुंचे थे.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि CJP ने दोबारा कोई प्रदर्शन शुरू किया है.

वायरल वीडियो में अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना दिख रहे हैं. हमने इन दोनों के प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स सर्च कीं. हमें 24 जुलाई 2026 की ETV भारत की रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट की तस्वीरों में केजरीवाल और आतिशी दोनों दिख रहे हैं.