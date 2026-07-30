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CJP प्रदर्शन फिर से शुरू होने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो का सच

वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होने से पहले का है

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक को भीड़ के बीच खड़ा देखा जा सकता है. पीछे प्रदर्शन का मंच है और भीड़ नारेबाजी करती दिख रही है. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि CJP का प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है.

क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो CJP 21 जुलाई का है, जब 20 जुलाई के संसद मार्च पर प्रदशनकारियों पर हिंसा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना जंतर-मंतर पहुंचे थे.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि CJP ने दोबारा कोई प्रदर्शन शुरू किया है.

वायरल वीडियो में अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना दिख रहे हैं. हमने इन दोनों के प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स सर्च कीं. हमें 24 जुलाई 2026 की ETV भारत की रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट की तस्वीरों में केजरीवाल और आतिशी दोनों दिख रहे हैं.

इस तस्वीर में केजरीवाल और आतिशी उन्हीं कपड़ों में हैं, जो वायरल वीडियो में दिख रहे हैं. हमें अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी जंतर-मंतर पर दिया गया उनका भाषण मिला. ये वीडियो 21 जुलाई को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था.

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वीडियो को वायरल वीडियो से मिलाने पर साफ हो रहा है कि ये उसी भाषण का है, जिसका एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल.

इस यूट्यूब वीडियो में भी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए छात्रों के बारे में वही बात करते दिख रहे हैं, जो वायरल वीडियो में है.

न्यूज एजेंसी PTI ने भी 21 जुलाई को जंतर-मंतर पहुंचे केजरीवाल का वीडियो जारी किया था. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दिया, जिसके बाद CJP का प्रदर्शन खत्म हुआ. जाहिर है ये वीडियो प्रदर्शन खत्म होने से पहले का है.

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो CJP का प्रदर्शन खत्म होने से पहले का है. वीडियो को गलत संदर्भ में शेयर कर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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Topics:  CJP Protest 

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