हनुमान भजन पर नाचते मुस्लिम शख्स का ये वीडियो CJP प्रदर्शन का नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून 2026 को बॉस्टन से नई दिल्ली पहुंचे थे, इसके बाद ही ये प्रदर्शन शुरू हुआ.

चूंकि वीडियो 28 अप्रैल 2026 से ही इंटरनेट पर है, तो स्पष्ट है कि इसका प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है.

हम ये पुष्टि नहीं कर सके कि वीडियो किस जगह का है और किस तारीख को रिकॉर्ड हुआ था. लेकिन, ये साफ हो चुका है कि ये जंतर-मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन का नहीं.