असम में बाढ़ प्रभावित की लाश का नहीं ये वीडियो

असम बाढ़: असम में जारी मॉनसून की बाढ़ से अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है और सात जिलों में 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. हालांकि कुछ इलाकों में पानी का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 अगस्त, 2026 तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए नया 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.