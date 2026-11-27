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उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह तैयारियां सिर्फ ग्राउंड तक सिमित नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसका असर दिखने लगा है. कहीं अखिलेश यादव की रैली को लेकर भ्रामक दावे शेयर किए जा रहे हैं, तो कहीं सोनिया गांधी की एडिटेड तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है. आरएसएस से लेकर सोनिया गांधी की किताब "Belonging A Journey of Love" तक को लेकर भ्रामक दावे सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं.
वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको बीते दिनों वायरल हुए कुछ ऐसे ही भ्रामक दावों की पड़ताल के बारे में बताएंगे.
सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें उन्हें भारी भीड़ का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है.
दावा: इस पोस्ट को हालिया बताकर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "गोरखपुर में PDA का जन सैलाब उमड़ आया है."
यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो हालिया नहीं है बल्कि 2021 का है, जब अखिलेश यादव 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे.
वायरल वीडियो गोरखपुर का नहीं, बल्कि झांसी का है.
पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली संसद में 'फ्री फिलिस्तीन' के नारे लगाए जा रहे हैं.
यह दावा गलत है.
वीडियो में दिखाया गया है कि वहां इजरायल-विरोधी एक प्रस्ताव पारित होने के बाद बर्मिंघम के पार्षद नारों का समर्थन कर रहे हैं.
पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों का एक ग्रुप हंगामा करता, कुर्सियां फेंकता और तोड़फोड़ करता दिखाई दे रहा है. कुछ यूजर्स का दावा है कि इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य पश्चिम बंगाल के एक रेस्तरां में खाने के बिल को लेकर हुए विवाद के बाद तोड़फोड़ कर रहे हैं.
यह दावा गलत है, क्योंकि इस वीडियो में बांग्लादेश के ढाका का एक रेस्तरां दिख रहा है.
पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक आदमी सड़क किनारे किताबों के स्टॉल पर किताब बेचने वाले से बातचीत करता दिख रहा है. इस स्टॉल पर सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love की कई कापियां रखी दिख रही हैं.
दावा: इस वीडियो में वह आदमी किताब बेचने वाले से पूछता है कि उसके पास इस किताब की इतनी सारी कापियां कैसे आईं. इस पर यह शख्स उसे बताता है कि कोई व्यक्ति आया था और उसने ये किताबें उसे किलो के भाव बेच दीं, क्योंकि इन्हें कोई खरीद नहीं रहा था.
यह वीडियो AI से बनाया गया है और इसमें वास्तविक दृश्य नहीं दिखाए गए हैं.
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायल के तेल अवीव बीच पर कुछ इजरायली लोग हिब्रू भाषा में हिंदू भजन 'हनुमान चालीसा' गा रहे हैं.
वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स के मुताबिक यह "भारतीय पायलट कैप्टन सुमित के सम्मान में किया गया है, जिन्होंने 'फ्लाईदुबई' की एक उड़ान में एक शक्तिशाली मंत्र का पाठ करके कई यहूदियों की जान बचाई थी."
यह दावा गलत है, क्योंकि यह वीडियो AI की मदद से बनाया गया है.
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सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव का एक वीडियो वायरल है. वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अपने ही बेटे अखिलेश पर टिप्पणी कर रहे हैं कि जिन लोगों की ग्राम प्रधान बनने की औकात नहीं थी, उन्हें हमने मुख्यमंत्री बना दिया.
मुलायम सिंह यादव ने ये टिप्पणी अखिलेश यादव पर नहीं की थी. मुलायम सिंह यादव ने ये बयान ऐसे लोगों को लेकर दिया था जिन्हें कथित तौर पर अखिलेश के नेतृत्व में बड़े पद मिले. बयान को गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.
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सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्हें अटक-अटक कर धीमी गति में बोलते हुए सुना जा सकता है.
दावा: इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव नशे में यह इंटरव्यू दे रहे हैं.
यह दावा सही नहीं है.
वायरल वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, असली वीडियो में वह सामान्य रूप से बोलते हुए दिख रहे हैं, और इस ऑडियो को इस तरह बदल दिया गया है कि उनकी बातें साफ सुनाई न दें.
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. फोटो में सोनिया एक शख्स के काफी करीब बैठी दिख रही हैं. ये फोटो ऐसे वक्त पर वायरल है जब सोनिया गांधी की नई किताब 'Belonging' सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर फोटो को कई आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ शेयर किया जा रहा है.
वायरल फोटो एडिटेड है. 29 मार्च 2005 को UPA सरकार के वक्त मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के साथ सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात की तस्वीर को ही एडिट कर बार बार सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है.
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