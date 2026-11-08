RECAP: रामलीला मैदान, जिन्नाह, अखिलेश यादव को लेकर वायरल हुए दावों का सच

SIR के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर, INDIA ब्लॉक की तमाम पार्टियों ने 01 नवम्बर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया था. बीते हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई स्ट्राइक का दावा किया है. ऐसे मुद्दों से जुड़ी असली खबरों के बीच सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज और भ्रामक दावे भी शेयर किए गए.

वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको सोशल मीडिया पर बीते दिनों वायरल हुए कुछ ऐसे ही दावों के बारे में बताएंगें.