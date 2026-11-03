2019 का पुराना वीडियो INDIA ब्लॉक की हालिया रैली का बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति किसी मीडियाकर्मी से एक रैली में शामिल होने के बारे में बात कर रहा है.

वीडियो में वह क्या कहता है?: इस क्लिप में वह व्यक्ति बताता है कि वह राजस्थान के जोधपुर से दिल्ली घूमने-फिरने आया है, न कि किसी को समर्थन देने के लिए.