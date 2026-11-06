कोलकाता की पुरानी तस्वीर INDIA ब्लॉक की हालिया रैली की बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक खुले मैदान में भारी भीड़ की तस्वीर वायरल हो रही है. लोग इसे 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस' (INDIA) गठबंधन की उस रैली से जोड़ रहे हैं, जो 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी. इस रैली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी.