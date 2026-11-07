ईरान के परमाणु परीक्षण का बताकर वायरल यह वीडियो असली नहीं AI है

इस वीडियो को 16 मई 2025 को शेयर किया गया था और इसका टाइटल था, "मिलिट्री एक्सरसाइज बॉम्ब एक्सप्लोजन इवेंट – AI वीडियो."

इस चैनल के डिस्क्लेमर में यह भी कहा गया है, "इस चैनल के सभी वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं. हर वीडियो किसी खास घटना का एक काल्पनिक सिमुलेशन है. दर्शकों द्वारा अक्सर इन AI-जनरेटेड वीडियो को 'AI' या 'नकली' कहा जाता है."