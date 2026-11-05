जिन्ना पर बोलते दिख रहे अखिलेश यादव का ये वीडियो ए़़डिटेड है

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो अधूरा है. एडिटेड वीडियो को अधूरे संदर्भ के साथ गलत दावे से शेयर किया जा रहा है. पूरे वीडियो में अखिलेश यादव सरदार बल्लभ भाई पटेल के को लोह पुरुष बताते हुए उनकी तारीफ करते हैं. आगे कहते हैं कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना ये सब एक ही संस्था में पढ़े और आज़ादी की लड़ाई लड़ी.