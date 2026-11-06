चुनाव हारने के बाद नेतन्याहू पर हुए हमले के बताए जा रहे वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इज़रायल के वर्तमान प्रभारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई है. ये दावा ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब हाल में इज़रायल में हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था. दावे में कहा गया है कि ये घटना नेतन्याहू के चुनाव हारने के बाद हुई है.

कई यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए AI चैटबोट Grok से भी खबर की पुष्टि करने को कहा है.