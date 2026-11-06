चुनाव हारने के बाद नेतन्याहू पर हुए हमले के बताए जा रहे वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इज़रायल के वर्तमान प्रभारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई है. ये दावा ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब हाल में इज़रायल में हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था. दावे में कहा गया है कि ये घटना नेतन्याहू के चुनाव हारने के बाद हुई है.
कई यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए AI चैटबोट Grok से भी खबर की पुष्टि करने को कहा है.
क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो नेतन्याहू पर हुए हमले का नहीं है. वीडियो 13 साल पुराना है. जब बुल्गारिया की टर्किश पार्टा के नेता अहमद दोगान पर हमला हुआ था.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिेए सर्च करने पर हमें न्यूज चैनल Onlooker UK पर यही वीडियो मिला. ये वीडियो वायरल क्लिप की तुलना में काफी क्लियर था. इस वीडियो को चैनल पर 19 जनवरी 2013 को अपलोड किया गया था.
बीबीसी समेत तमाम वैश्विक न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर अहमद दोगान पर हुए हमले की 13 साल पुरानी खबरें देखी जा सकती हैं.
वीडियो में साफ दिख रहा है कि भाषण देते वक्त जिनपर हमला हुए वो बेंजामिन नेतन्याहू नहीं हैं.
निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर 13 साल पुराने वीडियो को इस गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू पर हुए हमले का है.
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