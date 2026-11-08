महाकुंभ का पुराना वीडियो INDIA ब्लॉक की हालिया रैली का बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर भीड़ का एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "रामलीला मैदान के बाहर 2 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए हैं राहुल गांधी के लिए अविश्वसनीय दीवानगी. यह बहुत बड़ा है. यह ऐतिहासिक है."
इस कैप्शन के साथ एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह दिल्ली के रामलीला मैदान का है.
( ऐसे ही दावा करने वाली अन्य पोस्ट के आर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो रामलीला मैदान में हुई हालिया INDIA ब्लॉक की रैली का नहीं है.
वायरल वीडियो प्रयागराज में आयोजित 2025 के कुंभ मेले का है.
हमने देखा कि इस अकाउंट से महाकुंभ के और भी वीडियो अपलोड किए गए थे, जिनमें से कुछ ड्रोन से लिए गए वीडियो थे. इन वीडियो में नजर आ रही लोकेशन वायरल वीडियो की लोकेशन से मेल खा रही थी.
मीडिया में छपी इन रिपोर्टस के मुताबिक वायरल वीडियो में नजर आ रही लोकेशन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की है जहां साल 2025 में महाकुंभ के दौरान काफी भीड़ उमड़ी थी.
रामलीला मैदान रैली: नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की एक बड़ी रैली 1 नवंबर, 2026 को हुई थी. इस रैली में चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई थी. रैली में राजधानी भर से समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे.
लेकिन यह वायरल वीडियो 2025 से इंटरनेट पर मौजूद है जिससे यह साफ होता है कि वायरल वीडियो का हाल ही में हुई INDIA ब्लॉक की रैली से कोई संबंध नहीं है.
निष्कर्ष: महाकुंभ के पुराने वीडियो को INDIA ब्लॉक की हालिया रैली का बताकर भ्रामक दावों के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है.
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