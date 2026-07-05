RECAP: राम मंदिर, PM मोदी, सलमान खान को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं, इसमें अब तक 08 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है, SIT का गठन हो चुका है और मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके सिवा केतन अग्रवाल मर्डर केस से लेकर यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर भी अलग-अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं.

इस बीच इन खबरों और इन जैसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बीच सोशल मीडिया पर कुछ झूठी खबरें और भ्रामक दावें सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं.

वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको इस हफ्ते वायरल हुए ऐसे ही भ्रामक दावों और खबरों का सच बताएंगे.