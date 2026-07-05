ADVERTISEMENTREMOVE AD

सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मोबाइल मिलने के भ्रामक दावे का सच

केंद्र सरकार ने मुफ्त मोबाइल की ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की है

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार देश भर में सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मोबाइल फोन देगी.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या ये सच है ? : ये दावा गलत है, केंद्र सरकार ने ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने सबसे पहले भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल myscheme.gov.in पर वर्तमान में लागू सभी योजनाएं चेक कीं. हमें ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं मिली, जिसमें राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मोबाइल देने की बात हो.

भारत सरकार की न्यूज एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भी वायरल हो रहे इस दावे को गलत बताया है.

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा गलत है कि सभी राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार मुफ्त मोबाइल देगी.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आईडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Central Government 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×