सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मोबाइल मिलने के भ्रामक दावे का सच

क्या ये सच है ? : ये दावा गलत है, केंद्र सरकार ने ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने सबसे पहले भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल myscheme.gov.in पर वर्तमान में लागू सभी योजनाएं चेक कीं. हमें ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं मिली, जिसमें राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मोबाइल देने की बात हो.