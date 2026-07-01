बांग्लादेश में हिंदू शख्स को डुबोकर मारने का नहीं है यह वीडियो

इसके सिवा हमने इस वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए बांग्लादेश के फैक्ट-चेकर तनवीर महताब से भी संपर्क किया. तनवीर ने हमें बताया कि, "यह वायरल वीडियो बांग्लादेश के ढाका की है, जिसमें मोबाइल चोरी करते हुए पकड़े गए एक युवक के साथ भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी थी, उनसे बचने के लिए यह युवक नाले में कूद गया था और बाद में बाहर निकल आया था. इस मामले में किसी भी तरह का साम्प्रदायिक एंगल शामिल नहीं है."