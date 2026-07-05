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केतन अग्रवाल मर्डर केस से सम्बंधित नहीं है लोहागढ़ किले का यह वीडियो

यह वीडियो केतन अग्रवाल मर्डर केस से संबंधित नहीं है और 2023 का है.

Anika K
Published
वेबकूफ
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद लोग महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले की ओर भाग रहे हैं.

  • पुणे के एक रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल को किले से नीचे धकेलने के आरोप में सिया गोयल और उनके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का नाम आने के बाद, लोहागढ़ किले के 'विंचू कडा' हिस्से को अब 'सिया पॉइंट' कहा जाने लगा है.

(इसी तरह के दावों के अन्य अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

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क्या यह सच है?: नहीं, यह वीडियो पुराना है और इसमें मॉनसून के मौसम में लोहगढ़ किले पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है.

हमें कैसे पता चला?: हमने Google Lens का इस्तेमाल करके इस वीडियो पर रिवर्स इमेज सर्च किया जिसमें हमें 2023 की ऐसी कई खबरें मिलीं जिनमें यही विज़ुअल्स दिखाए गए थे.

  • ABP माझा की 4 जुलाई 2023 को छपी इस खबर में भी यही विज़ुअल्स दिखाए गए थे.

  • खबर के मुताबिक मॉनसून शुरू होने के कारण लोग वीकेंड पर लोहगढ़ किले में बड़ी संख्या में पहुंचे.

  • 2 जुलाई को किले में भारी भीड़ के कारण, कई लोग चार घंटे तक मुख्य गेट पर फंसे रहे.

  • पुणेकर न्यूज ने भी इस घटना पर रिपोर्ट की थी और इसमें बताया कि भारी बारिश के बीच हजारो लोग लोहागढ़ किले में फंस गए थे.

निष्कर्ष: यह वीडियो पुराना है और इसमें मॉनसून के मौसम में लोहगढ़ किले पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है.

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Topics:  Viral Video   Crime   Fake News 

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