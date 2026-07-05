विदेशी छात्रों को US सरकार देगी ग्रीन कार्ड? ट्रंप के वायरल वीडियो का सच

इसके अलावा, 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने एक प्रस्तावित नियम की घोषणा की थी, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि को अधिकतम 4 वर्ष तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया था.

इस अवधि से अधिक समय तक पढ़ाई जारी रखने वाले छात्रों को अपने रुकने की अवधि बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी. वाइट हाउस इस प्रस्तावित वीजा नियम की समीक्षा प्रक्रिया पूरी कर चुका है.

ऐसे में यह स्पष्ट है कि वायरल वीडियो के आधार पर किया जा रहा दावा भ्रामक है. ट्रंप के बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है और यह दावा सही नहीं है.