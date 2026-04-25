RECAP: बंगाल चुनाव, PM मोदी, TMC को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को "मानसिक रूप से अस्थिर" बताया है और सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है.

वीडियो में क्या यह रहे हैं अशोक चौधरी?: इस क्लिप में अशोक चौधरी को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, "नीतीश कुमार मानसिक रूप से पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको चार आदमी पकड़ के रखे हुए हैं."