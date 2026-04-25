पश्चिम बंगाल : वोटिंग में गड़बड़ी करते TMC कार्यकर्ताओं का नहीं ये वीडियो

न्यूज़ रिपोर्ट: इसके बाद हमने गूगल पर बांग्ला कीवर्ड्स से सर्च किया और 9 फरवरी को छपी Amar Bangladesh की एक रिपोर्ट मिली.

रिपोर्ट में बताया गया कि दिघीनाला उपजिला में रसिक नगर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल परिसर में एक चुनाव अभ्यास आयोजित किया गया था.

यह अभ्यास आगामी 13वें राष्ट्रीय संसद चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया था.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस अभ्यास में मतदान केंद्रों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया जैसी चीजों का परीक्षण किया गया.