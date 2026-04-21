मणिपुर का पुराना वीडियो पश्चिम बंगाल में CRPF का बताकर वायरल

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वीडियो पर Google Lens से रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स मिले, जो यही वीडियो शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि ये क्लिप्स मणिपुर के हैं.

एक यूज़र, नेहा गुरूंग, ने 17 फरवरी 2025 को X पर यही वीडियो शेयर किया था. कैप्शन में लिखा था, “मणिपुर में PR लागू होने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें भारतीय सेना इम्फाल शहर में फ्लैग मार्च करती दिख रही है. लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब जब वे आ गए हैं, तो शांति सुनिश्चित करेंगे.” (कैप्शन का हिंदी अनुवाद)