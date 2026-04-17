जॉनी लीवर और नाना पाटेकर के निधन के भ्रामक दावों का सच

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड में कॉमेडी के दिग्गज जॉनी लीवर और अन्य वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिसमें उनकी अलग-अलग फोटो पर मालाएं चढ़ाई गईं हैं.
दावा: इन तस्वीरों को अलग-अलग शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि नाना पाटेकर या जॉनी लीवर का निधन हो गया है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
जॉनी लीवर और नाना पाटेकर दोनों ही जिंदा है और स्वस्थ्य है.
जॉनी लीवर या नाना पाटेकर के देहांत होने का दावा पूरी तरह गलत है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें नाना पाटेकर या जॉनी लीवर की मौत की खबर की पुष्टि की गई हो.
जॉनी लीवर और नाना पाटेकर बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है जाहिर है कि अगर इनमें से किसी का भी निधन हुआ होता तो उस पर न्यूज रिपोर्ट्स जरूर की गईं होती.
इसके सिवा हमने लीवर के सभी सोशल मीडिया एकाउंट्स चेक किए (यहां, यहां और यहां ) लेकिन यहां हमें उनके निधन से सम्बंधित कसी भी तरह की कोई पोस्ट या सूचना नहीं मिली.
हमने कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर के अकाउंट को भी देखा, ताकि यह पता चल सके कि क्या उन्होंने जॉनी लीवर की सेहत या उनके निधन के बारे में कोई पोस्ट किया है; लेकिन हमें इससे जुड़ी कोई भी पोस्ट या जानकारी नहीं मिली.
इससे पहले भी जॉनी लीवर के निधन के झूठे और भ्रामक दावें सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं, हमने तब भी इसका फैक्ट-चेक किया था, आप हमारी उस रिपोर्ट को यहां पढ़ सकते हैं.
निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर जॉनी लीवर और नाना पाटेकर के निधन के वायरल दावे झूठे और भ्रामक है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)