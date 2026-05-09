RECAP: बंगाल चुनाव से लेकर क्रूज हादसे को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

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बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो चुका है. सुवेंदु अधिकारी 09 मई 2026 को शपथ लेकर बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर बंगाल चुनाव से लेकर जबलपुर में हुई क्रूज घटना को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक दावे शेयर किए गए.
पढ़िए बीते हफ्ते वायरल हुए भ्रामक दावों का सच.
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ लोग पानी में डूबते दिख रहे हैं. वीडियो में डूबते हुए लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.
वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये मध्यप्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल 2026 को हुए क्रूज हादसे का है. इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं.
वायरल वीडियो न तो हाल का है और न ही जबलपुर में हुए क्रूज हादसे का. वीडियो बांग्लादेश में 2025 में हुए हादसे का है.
पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.
मध्यप्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल 2026 को हुए एक क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में एक मां-बेटे की भी मौत होने की खबर है.
सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह इसी घटना में शामिल उन मां-बेटे की तस्वीर है जिनकी इस हादसे में मौत हो गई.
नहीं, यह दावा सही नहीं है. यह दावा सही है कि जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में एक मां-बेटे की मौत हो गई थी. लेकिन इस तस्वीर का उस हादसे से कोई संबंध नहीं है यह तस्वीर असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है सड़क किनारे खड़ा एक युवक वहां से गुजर रही दो लड़कियों को देखकर अश्लील इशारे करता हुआ नजर आ रहा है.
इस पोस्ट को कुछ यूजर्स उत्तर प्रदेश तो कुछ भारत के किसी अन्य इलाके का बताकर शेयर कर रहे हैं.
नहीं, यह दावा सही नहीं है. यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है. इस वीडियो का उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य से कोई संबंध नहीं है.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को आए, इसके बाद एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं - अब तक क्यों चुप थे ? इस वीडियो को हालिया चुनावों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. पोस्ट्स के कैप्शन से लग रहा है कि ये बयान राजीव कुमार ने बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर दिया है.
वायरल वीडियो 15 अक्टूबर 2024 का है, जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड चुनावों का शेड्यूल जारी करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान जब 2024 के लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल के गलत साबित होने पर सवाल पूछा गया तो राजीव कुमार ने जवाब देते हुए एग्जिट पोल की विश्वसनीयता और चैनलों की कवरेज पर गंभीर सवाल उठाए.
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में चुनावों में BJP की जीत के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है.
नहीं, यह दावा सही नहीं है. यह वीडियो भारत का नहीं है बल्कि बांग्लादेश का है. वायरल वीडियो में यह भीड़ बांग्लादेश के चारमोनाई दरबार शरीफ में आयोजित की गई 'चारमोनाई महफिल' की है.
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सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों का सड़क पर डांस करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत का जश्न मना रहे हैं.
इस वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया है. इसमें पुलिस अधिकारी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणपति विसर्जन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
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