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RECAP: बंगाल चुनाव से लेकर क्रूज हादसे को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

इस हफ्ते वायरल हुए भ्रामक दावों का सच.

टीम वेबकूफ
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>RECAP: बंगाल चुनाव से लेकर क्रूज हादसे को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच</p></div>
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RECAP: बंगाल चुनाव से लेकर क्रूज हादसे को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

(Altered By The Quint)

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बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो चुका है. सुवेंदु अधिकारी 09 मई 2026 को शपथ लेकर बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर बंगाल चुनाव से लेकर जबलपुर में हुई क्रूज घटना को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक दावे शेयर किए गए.

पढ़िए बीते हफ्ते वायरल हुए भ्रामक दावों का सच.

जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट का बताकर वायरल है बांग्लादेश का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ लोग पानी में डूबते दिख रहे हैं. वीडियो में डूबते हुए लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये मध्यप्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल 2026 को हुए क्रूज हादसे का है. इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

वायरल वीडियो न तो हाल का है और न ही जबलपुर में हुए क्रूज हादसे का. वीडियो बांग्लादेश में 2025 में हुए हादसे का है.

पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.

जबलपुर क्रूज हादसे की यह तस्वीर असली नहीं AI की मदद से बनाई गई है

मध्यप्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल 2026 को हुए एक क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में एक मां-बेटे की भी मौत होने की खबर है.

सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह इसी घटना में शामिल उन मां-बेटे की तस्वीर है जिनकी इस हादसे में मौत हो गई.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

नहीं, यह दावा सही नहीं है. यह दावा सही है कि जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में एक मां-बेटे की मौत हो गई थी. लेकिन इस तस्वीर का उस हादसे से कोई संबंध नहीं है यह तस्वीर असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.

छात्राओं से छेड़छाड़ का ये वीडियो भारत नहीं, बांग्लादेश का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है सड़क किनारे खड़ा एक युवक वहां से गुजर रही दो लड़कियों को देखकर अश्लील इशारे करता हुआ नजर आ रहा है.

इस पोस्ट को कुछ यूजर्स उत्तर प्रदेश तो कुछ भारत के किसी अन्य इलाके का बताकर शेयर कर रहे हैं.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

नहीं, यह दावा सही नहीं है. यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है. इस वीडियो का उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य से कोई संबंध नहीं है.

पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.

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बंगाल चुनाव नतीजों के बाद का नहीं है Exit Polls पर राजीव कुमार का ये बयान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को आए, इसके बाद एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं - अब तक क्यों चुप थे ? इस वीडियो को हालिया चुनावों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. पोस्ट्स के कैप्शन से लग रहा है कि ये बयान राजीव कुमार ने बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर दिया है.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

(सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

वायरल वीडियो 15 अक्टूबर 2024 का है, जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड चुनावों का शेड्यूल जारी करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान जब 2024 के लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल के गलत साबित होने पर सवाल पूछा गया तो राजीव कुमार ने जवाब देते हुए एग्जिट पोल की विश्वसनीयता और चैनलों की कवरेज पर गंभीर सवाल उठाए.

पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.

बांग्लादेश का वीडियो बंगाल छोड़ रहे रोहिंग्या मुसलमानों का बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में चुनावों में BJP की जीत के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्कीनशॉट/X)

नहीं, यह दावा सही नहीं है. यह वीडियो भारत का नहीं है बल्कि बांग्लादेश का है. वायरल वीडियो में यह भीड़ बांग्लादेश के चारमोनाई दरबार शरीफ में आयोजित की गई 'चारमोनाई महफिल' की है.

पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.

डांस करते पुलिसवालों का यह वीडियो BJP की जीत पर जश्न मनाने का नहीं है

सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों का सड़क पर डांस करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत का जश्न मना रहे हैं.

इस दावे का अर्काइव यहां देखा जा सकता है.

(सोर्स: X/स्क्रीनशॉट)

इस वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया है. इसमें पुलिस अधिकारी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणपति विसर्जन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पूरी पड़ताल यहां पढ़ें.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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