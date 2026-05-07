बांग्लादेश का वीडियो बंगाल छोड़ रहे रोहिंग्या मुसलमानों का बताकर वायरल

पश्चिम बंगाल में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिली है तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पढ़ा है. बंगाल में जल्द ही बीजेपी की सरकार का गठन होने जा रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की जानकारी शेयर की जा रही है.

दावा: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में चुनावों में BJP की जीत के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है.