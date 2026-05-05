जबलपुर क्रूज हादसे की यह तस्वीर असली नहीं AI की मदद से बनाई गई है

मध्यप्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल 2026 को हुए एक क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में एक मां-बेटे की भी मौत होने की खबर है.

दावा: सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह इसी घटना में शामिल उन मां-बेटे की तस्वीर है जिनकी इस हादसे में मौत हो गई.