बंगाल चुनाव नतीजों के बाद का नहीं है Exit Polls पर राजीव कुमार का ये बयान

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का एक वीडियो वायरल है. इस वीडियो में राजीव कुमार चुनावी नतीजों को लेकर टीवी न्यूज चैनलों की कवरेज पर सवाल उठा रहे हैं. वो दावा करते हैं कि चैनलों पर असल वोटों की गिनती से पहले ही कथित ट्रेंड दिखाए जाते हैं.

वीडियो में राजीव कुमार कहते दिख रहे हैं - ''जब काउंटिंग का समय होता है, तो 8 बजकर 5 मिनट से ही नतीजे दिखने शुरू हो जाते हैं,Which is Nonscence. जबकि पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है. हमारे पास प्रमाण है कि उससे पहले ही आने लगा इतने की लीड उतने की लीड. पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को सही साबित करने के लिए ये ट्रेंड आने लगे?''

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को आए, इसके बाद ये वीडियो शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं - अब तक क्यों चुप थे ? इस वीडियो को हालिया चुनावों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. पोस्ट्स के कैप्शन से लग रहा है कि ये बयान राजीव कुमार ने बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर दिया है.