डांस करते पुलिसवालों का यह वीडियो BJP की जीत पर जश्न मनाने का नहीं है

सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों का सड़क पर डांस करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है.

क्या दावा है?: वायरल वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत का जश्न मना रहे हैं.