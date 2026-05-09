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डांस करते पुलिसवालों का यह वीडियो BJP की जीत पर जश्न मनाने का नहीं है

यह वीडियो सितंबर 2022 का है और इसका पश्चिम बंगाल चुनावों से कोई संबंध नहीं है.

Anika K
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वेबकूफ
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सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों का सड़क पर डांस करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है.

क्या दावा है?: वायरल वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत का जश्न मना रहे हैं.

(ऐसे ही दावों के अन्य अर्काइव वर्जन यहां, यहां और यहां देखे जा सकते हैं.)

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क्या यह दावा सच है?: नहीं, इस वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया है. इसमें पुलिस अधिकारी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणपति विसर्जन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

हमें यह कैसे पता चला?: हमने Google Lens का इस्तेमाल करके वायरल वीडियो पर 'रिवर्स इमेज सर्च' का इस्तेमाल किया जिसमें हमें यह YouTube पोस्ट मिला, इसमें इस वीडियो को चुनावों से पहले शेयर किया गया था.

  • यह YouTube वीडियो 'MaheshJakkani' नाम के एक यूजर ने 12 सितंबर 2022 को पोस्ट किया था और इसका कैप्शन था 'Ganesh Nimarjanam Viral Video', जिससे यह साफ होता है कि इसका चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है.

हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें एक और YouTube वीडियो मिला. यह वीडियो 10 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था और इसका कैप्शन था—'Ganpati Visarjan Police dance. 2022 Kolhapur'.

  • इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि यह वीडियो कोल्हापुर का है. बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे लैंडमार्क की मदद के आधार पर हमने Google Maps पर इस जगह का पता लगा लिया.

निष्कर्ष: इस वीडियो को गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है और इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल में BJP की जीत का जश्न मनाते हुए नहीं दिख रहे हैं.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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