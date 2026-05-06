छात्राओं से छेड़छाड़ का ये वीडियो भारत नहीं, बांग्लादेश का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है सड़क किनारे खड़ा एक युवक वहां से गुजर रही दो लड़कियों को देखकर अश्लील इशारे करता हुआ नजर आ रहा है.

दावा: इस पोस्ट को कुछ यूजर्स उत्तर प्रदेश तो कुछ भारत के किसी अन्य इलाके का बताकर शेयर कर रहे हैं.